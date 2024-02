(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 *AGRICOLTORI, MONTARULI (FDI) RISPONDE A VACCARI *

“Se per caso Vaccari si fosse recato a un presidio di agricoltori avrebbe

compreso che la loro protesta è rivolta contro le misure che il Commissario

europeo per il clima Timmermans, ha imposto al comparto. Nel novembre 2018,

in vista delle elezioni europee del 2019, il PSE, cui aderisce il Pd, ha

indicato come candidato alla presidenza della Commissione europea proprio

Timmermans, sonoramente battuto alle recenti elezioni olandesi. Ma Vaccari

alle proteste degli agricoltori non ci va perché ben sa quale sia il

giudizio degli agricoltori sul Pd connivente a Bruxelles, con i verdi e un

ambientalismo tanto sfrenato quanto cieco. Del resto Vaccari è lo stesso

che ha firmato la petizione della Coldiretti contro la carne sintetica, per

poi criticare l’approvazione della relativa legge. E così, nella settimana

di carnevale gli conviene cambiare maschera”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Augusta Montaruli.

Roma, 4 febbraio 2024

________________

*Luca Cirimbilla*

*Ufficio stampa Fratelli d’ItaliaGruppo Camera dei