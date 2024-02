𝗘𝗫 𝗜𝗟𝗩𝗔 – “𝗦𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗳𝗿𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗶𝗼 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲. 𝗔𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝘂𝗻 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗼 𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹𝗹𝗼: 𝗖𝗢𝗥𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢!”

(AGENPARL) – dom 04 febbraio 2024 EX ILVA | Pallini (UIL): โ€œSiamo di fronte al martirio sociale, al collasso industriale. Al Governo un nostro ultimo appello: CORAGGIO!โ€A seguito delle ultime vicende che hanno investito il siderurgico di Taranto, Acciaierie dโ€™Italia, interviene il coordinatore generale della UIL di Taranto Pietro Pallini fortemente preoccupato sullo stato in cui versa lo stabilimento siderurgico piรน grande dโ€™Europa e su come questo si ripercuota negativamente sul tessuto socioeconomico della cittร Bimare. โ€œDopo l’istanza di composizione negoziata avanzata โ€“ scrive il coordinatore della UIL TARANTO, Pietro Pallini – dal socio privato, ciรฒ che ha sentenziato il Tribunale di Milano deve rappresentare senza sรฉ e senza ma lo spartiacque sulla fuoriuscita di questo socio privato. Infatti, il giudice delegato Francesco Pipicelli ha rigettato l’istanza di AdI avverso la possibile procedura di Amministrazione Straordinaria, dopo le ultime disposizioni di legge introdotte dal Governo. Un tentativo maldestro, da parte del socio privato, nellโ€™avviare questa formale procedura che null’altro รจ che la perfetta ammissione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario dellโ€™aziendaโ€.

โ€œAdesso il reale stato in cui versa la societร โ€“ continua Pallini – รจ messo nero su bianco. Specchio di tutto ciรฒ, รจ lo stato degli impianti, quei pochi rimasti in marcia, le manutenzioni e lo stato di malessere che serpeggia sempre piรน insistente nel territorio. Il termometro di tutto ciรฒ per noi continua ad essere la realtร . Una realtร che รจ stata finora deformata, dissimulata, negata, perfino inventata. Va appena ricordato che nello Steel Commitment il 28 settembre dello scorso anno, lโ€™A.D. Lucia Morselli nelle sue dichiarazioni rappresentรฒ โ€˜unโ€™azienda completamente diversa rispetto a quattro anni fa in cui si sono fatte cose molto belleโ€™. E ancora: โ€˜unโ€™azienda che non รจ in un brutto momento, molto piรน bella, piรน potente e molto piรน forteโ€™โ€.

โ€œComโ€™รจ andata, sono i fatti a dircelo. Siamo di fronte al martirio sociale โ€“ dice il numero Uno di Piazzale Bestat – per le migliaia di lavoratori diretti, di Ilva in AS e dell’appalto in cassa integrazione, e i riflessi nefasti dellโ€™impoverimento. Siamo altresรฌ di fronte al collasso industriale, visto anche lโ€™epilogo della visita ispettiva da parte dei Commissari di Ilva in A.S. e dei tecnici allโ€™interno dello stabilimento. Comprova, lโ€™insussistenza di elementi alle legittime richieste avanzate dalla delegazione durante lโ€™ispezione per accertare il reale stato degli impianti, durato poco piรน di un’ora, al verso: โ€˜Vi faremo sapereโ€™. Siamo allโ€™inverosimileโ€.โ€œNon ci sono piรน scuse. Serve prendere โ€“ incalza e conclude il coordinatore di Taranto della UIL – a ferme mani le redini dello stabilimento e, insieme, quelle di una comunitร con i suoi lavoratori, le imprese e le persone che non attendono altro che questa pessima pagina si chiuda per aprirne una nuova, totalmente diversa. Certo, lโ€™ombra pesante che aleggia dellโ€™ulteriore commissariamento non รจ cosa vantaggiosa per nessuno, ma se ciรฒ si rivelasse inevitabile, chiediamo al Governo ed a tutte le forze politiche di unirsi, accompagnando lโ€™iter di conversione dei due Decreti Legge con i dovuti e necessari emendamenti. Impensabile non sostenere i lavoratori in questo dolorosissimo passaggio con misure straordinarie a loro tutela, a partire da un provvedimento che ponga il divieto dei licenziamenti, e che ristabilisca la via conforme della CIGS di relazione negoziale con le Parti sociali. Oltremodo, immorale immaginare di non sostenere in modo robusto le aziende, che saranno le stesse chiamate al risanamento di quegli impianti sulle quali vi รจ il peso di quasi 170 milioni di crediti. Al Governo un nostro ultimo appello, Coraggio!โ€