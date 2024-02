(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 M.O., ALOISIO (M5S): RAID IN SIRIA E IRAQ, VIOLENZA GENERA VIOLENZA. PACE VA COSTRUITA CON CONFRONT

ROMA 3 FEB – “Con l’ultimo raid avvenuto ieri in Siria e in Iraq, a carattere ritorsivo e conseguente ai tre soldati americani morti, mi chiedo quale sia la linea di confine che separa la difesa dall’offesa, in un contesto così complesso come quello del Medio Oriente. Forse è giunto il momento di condurre un’analisi approfondita della realtà e di individuare strategie concrete per promuovere la pace, che deve essere costruita attraverso il dialogo e il confronto, anziché tramite la perpetuazione del ciclo di violenza. L’Europa ha il dovere di assumere un ruolo attivo nella promozione della pace e della sicurezza internazionale. Se da un lato il comando tattico della missione Aspides potrebbe contribuire a garantire la libera navigazione e la sicurezza del traffico commerciale nel Mar Rosso, è evidente che questo non sarà sufficiente per porre fine alle tensioni e alle ostilità nella regione. La pace e’ una parola di cui ci serviamo spesso ma di cui non ne capiamo la profondità e i pilastri che la sorreggono: passione, amore, condivisione ed evoluzione, elementi essenziali per costruire gli equilibri geopolitici necessari. Pertanto, auspico che si possa lavorare per ricercare quanto prima soluzioni diplomatiche e multilaterali, in cui l’Europa insieme all’Italia possano svolgere un ruolo di mediazione e di promozione del dialogo tra le parti coinvolte, con l’obiettivo di porre fine a questa escalation, dove i primi a pagarne la vita sono i bambini.”

Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

