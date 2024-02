(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 CULTURA, AMATO-ORRICO (M5S): SALVIAMO IL GIFFONI FILM FESTIVAL

Roma, 3 feb – “Per sistemare amici e parenti agiscono alla velocità della luce. L’ingordigia ha sempre la precedenza, mentre per le altre cose molto più serie c’è sempre tempo. E così Giffoni Film Festival, uno dei più importanti festival cinematografici per bambini e ragazzi al mondo, eccellenza internazionale invidiataci anche da Hollywood, dopo più di mezzo secolo di successi rischia di saltare perché dal governo – tramite la Regione – non ci sarebbero le risorse necessarie per svolgere le attività del 2024. Non si può disperdere così un patrimonio enorme che è radicato nel sistema culturale campano, italiano ed internazionale. Siamo al fianco del GFF e ne sosteniamo attivamente la causa. Giorgia Meloni ascolti l’appello del fondatore del GFF Claudio Gubitosi e si attivi per sbloccare l’accordo di programma che consentirà al Festival di entrare nella disponibilità dei fondi necessari per la programmazione e la realizzazione dell’edizione 2024. In caso contrario porterà sulla coscienza la responsabilità di aver inferto un colpo mortale al sistema culturale italiano”.

Così i deputatI M5S in commissione cultura Gaetano Amato e Anna Laura Orrico.

