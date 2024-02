(AGENPARL) – sab 03 febbraio 2024 *CASE GREEN, FOTI (FDI): AZIONE GOVERNO INCISIVA IN EUROPA*

“L’azione del governo Meloni si dimostra incisiva anche sulla mediazione in

Europa sulla direttiva “case green”. Da sempre Fratelli d’Italia si batte

per la tutela della casa come bene da tutelare e preservare. Gli interventi

che si possono rendere necessari per rendere più ecocompatibili gli

immobili in cui vivono gli italiani, proprio grazie alla ferma posizione

del governo italiano, potranno essere realizzati in un lasso di tempo

decisamente adeguato – il 2050 – anziché come inizialmente previsto in

poche decine di mesi. Si può dunque ben dire che la patrimoniale nascosta

che in Europa si pensava d’imporre ai proprietari di immobili viene

definitivamente archiviata. Ancora una volta vince la capacità del Governo

Meloni di sapere realizzare opportune convergenze e alleanze a tutela, in

primo luogo, degli interessi nazionali. La sinistra anche in questa

occasione resta a guardare e a incassare una nuova sconfitta, poiché sempre

e comunque schierata con un ambientalismo irragionevole e iniquo”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 3 febbraio 2024

*Luca Cirimbilla*

*Ufficio stampa Fratelli d’ItaliaGruppo Camera dei