(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 VIOLENZA DONNE, MAIORINO (M5S): GRAVI CARENZE IN DIRETTIVA EUROPEA, MELONI INTERVENGA

ROMA, 2 febbraio – “Sulla direttiva europea contro la violenza sulle donne si stanno addensando delle nubi estremamente preoccupanti. Non è accettabile che dal testo si tolga la parte in cui si afferma che lo stupro è tale in ogni caso in cui non vi sia il consenso esplicito della donna. Nel testo attualmente all’esame mancano anche altre parti a nostro avviso decisive. Quindi chiediamo al governo italiano, e in particolare alla presidente Meloni, di fare tutto il possibile in sede europea per riportare nel testo le parti che renderebbero la direttiva realmente innovativa per i diritti in Europa. Fu proprio Giorgia Meloni a inizio legislatura a prendere un impegno solenne davanti alla commissione Femminicidio per un lavoro serrato e congiunto nel contrasto alla violenza sulle donne”.

Così la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama e componente della commissione Femminicidio.

