SANREMO, all’Istituto di Cultura di Londra un amarcord del Festival | COMUNICATO STAMPA

*All'Istituto di Cultura di Londra un amarcord di Sanremo*

*Aneddoti e storie del festival in vista dell’edizione ‘24*

LONDRA, 1 FEB – Perché Sanremo è Sanremo. Anche a Londra, dove all’Istituto

di Cultura italiana ci si è preparati a vivere l’edizione 2024 del Festival

della Canzone italiana con un partecipatissimo amarcord. Piero Tarantola e

Ugo Buizza, aiutati dalla voce della cantante Susanna Paisio, hanno

raccontato agli italiani della capitale britannica vita, morte e miracoli

di una kermesse che non è solo musicale in un evento introdotto dal

direttore dell’Istituto di Londra, Francesco Bongarrà.

Un evento, il festival di Sanremo, che dal 1951 ha unito e diviso,

divertito o annoiato, il nostro Paese: a suon di canzonette, ma non solo.

Con testi e parole, ma anche aneddoti che hanno coinvolto il pubblico

londinese, è stata ripercorsa una storia semiseria di un festival della

canzone e degli italiani che puntualmente ogni anno sono pronti a

confrontarsi, a fischiettare, a condividere, a scontrarsi su melodie nuove

e vecchie di un Festival che è un must della nostra cultura e della nostra

storia. Un evento che coinvolge anche gli italiani all’estero, che come

ogni anno anche quest’anno guardano al palco del Teatro Ariston con

interesse, curiosità ed allegria. Nella consapevolezza del fatto che la

canzone italiana è cultura del nostro Paese.

