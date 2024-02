Rifacimento della palestra dell’Istituto Vittorino da Feltre, a marzo il via ai lavori

(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 Addetto Stampa

Feltre, 02 febbraio 2024

Rifacimento della palestra dell’Istituto “Vittorino da Feltre”: nel mese

di marzo il via al cantiere.

Effettuato una riunione tecnica preparatoria con i progettisti e i

rappresentanti dell’Istituto scolastico.

Lavori di demolizione e ricostruzione della palestra dell’istituto “Vittorino da Feltre”,

in pieno centro città, in fase di partenza.

Una riunione tecnica a cui hanno preso parte, in questi giorni, il vicesindaco di Feltre

con delega all’Istruzione Claudio Dalla Palma, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea

Bona, la dirigente del Settore Gestione del Territorio, insieme ai tecnici comunali, ai

progettisti e ai rappresentanti dell’Istituto comprensivo unitamente a quelli della ditta

Serenissima che fornisce i pasti, è servito a definire il cronoprogramma

dell’intervento e a chiarire alcuni dettagli operativi, attinenti – in particolar modo – la

dislocazione del cantiere, l’individuazione degli accessi per gli allievi e per i servizi

necessari (tra cui quello relativo alla mensa), la realizzazione delle protezioni

antipolvere e gli spazi di ingombro per il traffico veicolare.

“Il rifacimento della palestra del “Vittorino da Feltre” è uno degli interventi più

qualificanti di questa annualità del Piano delle Opere Pubbliche, sottolinea l’assessore

Bona, anche per l’impegno finanziario complessivo, che supera il milione e duecento

mila euro (850 mila dei quali derivanti da un finanziamento del PNRR e da

cofinanziamento del Comune per la parte restante). Del resto, prosegue l’assessore, la

struttura era datata e priva di molti requisiti e caratteristiche necessari a garantirne un

adeguato utilizzo, oltre ad essere risultata priva dei requisiti necessari dopo l’analisi di

vulnerabilità sismica. In virtù delle risultanze del sopralluogo, gli uffici

provvederanno ora a dirimere le ultime questioni, di modo che si possa dare avvio

effettivo ai lavori presumibilmente già durante il mese di marzo”.

“Con questo intervento, aggiunge il vicesindaco di Feltre Claudio Dalla Palma,

intendiamo dare una risposta importante alla richiesta di una struttura adeguata per la

pratica dell’attività fisica al più importante plesso delle scuole primarie del Comune,

ma anche venire incontro alle esigenze delle molte associazioni cittadine che

richiedono spazi per le loro iniziative. Cercheremo, di concerto con i responsabili del

cantiere e con i progettisti, di ridurre per quanto possibile l’impatto dei lavori

sull’attività didattica. Per questo abbiamo programmato la fase di demolizione della

vecchia struttura in concomitanza delle vacanze pasquali. Se non vi sono particolari

intoppi, conclude l’assessore Dalla Palma, il cantiere – la cui durata prevista è di 420

giorni – dovrebbe concludersi nell’estate del prossimo anno”.