(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 *RAI, FOTI (FDI): SOCIALISTI UE RICORRONO A IA PER RACCONTARE REALTA’

INESISTENTE*

“I Socialisti Ue devono ricorrere all’intelligenza artificiale per

raccontare una realtà inesistente. Fanno sorridere le foto generate con la

tecnologia per denunciare la presunta trasformazione della Rai in

Telemeloni. Mettendo computer e cervelloni elettronici da parte e tornando

ai dati tangibili, i numeri parlano del segretario Pd Schlein come leader

di partito più presente nei telegiornali Rai. Basterebbe utilizzare la

normale intelligenza ai socialisti europei per evitare una rappresentazione

dei fatti errata e artificiale”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati,

Tommaso Foti.

Roma, 2 febbraio 2024

