(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 CULTURA, FONTANA (M5S): NOMINA TAGLIAFERRI TUTTO FUORCHÉ MERITOCRATICA

Roma, 2 feb. – “La nomina di Fabio Tagliaferri al vertice di Ales, società controllata dal ministero della Cultura che tra gli altri compiti ha quello di gestire le Scuderie del Quirinale, farebbe ridere se il tema non fosse tremendamente serio. Da frusinate ricordo benissimo e nella sua qualità di assessore Tagliaferri è corresponsabile del progetto folle della giunta cittadina, ovviamente a guida centro destra, di costruire una struttura accanto alla villa comunale di Frosinone, in un’area in cui sono stati rinvenuti i resti di antiche terme romane. Su questo caso ho depositato una interrogazione parlamentare, perché parliamo di un’area tutelata e dall’alto valore identitario per la città, che non può subire un simile scempio. Ma la domanda è: secondo quale criterio meritocratico uno come Tagliaferri che a Frosinone si è distinto per simili interventi può essere scelto per ricoprire un ruolo così importante in una società che offre servizi culturali? È stato premiato il “merito” o la fedeltà al partito di Fratelli d’Italia? C’entra qualcosa il fatto che Tagliaferri sarebbe, come scrive Repubblica, “uomo fidato” di Arianna Meloni? Questa scelta appare tutto fuorché meritocratica. A Gennaro Sangiuliano l’ardua sentenza”.

Così la deputata frusinate M5S Ilaria Fontana.

