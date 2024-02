(AGENPARL) – ven 02 febbraio 2024 AUTONOMIA, ALOISIO (M5S): SECRETATI VERBALI CLEP, CASSESE IMPEDISCE TRASPARENZA

ROMA, 2 feb – “Ieri sono intervenuta in aula per denunciare un episodio vergognoso che porta la firma di questo Esecutivo. In particolare, negli ultimi giorni abbiamo appreso che il ‘Comitato per la determinazione dei Lep’ (CLEP) ha deciso di secretare i propri verbali di riunione. L’episodio era stato evidenziato anche dall’organizzazione CittadinanzAttiva, che aveva chiesto alla Presidenza del Consiglio di rendere trasparenti questi documenti. Purtroppo, il Dipartimento degli Affari regionali ha rigettato la richiesta, sostenendo che questi verbali sono da ritenersi documenti che afferiscono alla formazione di atti amministrativi, e pertanto non soggetti a trasparenza. Eppure ricordo che la definizione dei Lep rappresenta l’unico strumento per non rendere l’autonomia la pietra tombale delle aree fragili del Paese. Pertanto, resto basita che oltre al danno si aggiunga la beffa, impedendo a 60 milioni di italiani di approfondire le metodologie attraverso cui il Clep, presieduto dal professor Sabino Cassese, sta definendo i Lep, unica ancora di salvezza per un Paese che rischia sempre più la secessione”.

Così in una nota la Senatrice Vincenza Aloisio, capogruppo M5S in Commissione per l’attuazione del federalismo fiscale.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle