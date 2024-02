(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 COMUNICATO STAMPA

SOCIALE, ROMA CAPITALE NELLA RETE DELLE AGENZIE PER LA VITA INDIPENDENTE

Roma, 1 febbraio 2024 – E’ stato firmato il protocollo di intesa tra Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, ATS – Associazione temporanea di Scopo costituita da Agenzia per la Vita Indipendente Aps e il Centro per l’Autonomia di Roma – Michele Iacontino.

L’accordo di collaborazione intende facilitare le persone con disabilità e le loro famiglie per realizzare progetti individuali di vita indipendente, attraverso empowerment su diritti e responsabilità, co-progettazione e supporto nel sistema delle scelte possibili con valutazione dei bisogni.

Verrà anche dato un sostegno per la ricerca di assistenti familiari, nei casi di autogestione dell’assistenza; consulenze per l’abitare sociale e per la domiciliarità delle persone con disabilità. Un primo passo nella direzione di nuovi modelli di intervento multidimensionale, anche per favorire la collaborazione con le Asl nella condivisione di progetti personalizzati.

Le sedi operative degli sportelli a Roma sono:

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

