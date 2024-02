(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 SCUOLA, ASCARI (M5S): INTERROGAZIONE A VALDITARA SU STUDENTE SOSPESO A MODENA

Roma, 1 feb – “Siamo in assoluto disaccordo con la sanzione disciplinare emessa dall’istituto Barozzi di Modena nei confronti di uno studente a causa delle sue dichiarazioni rilasciate in una intervista. La sospensione per dodici giorni di un ragazzo che si appresta a sostenere gli esami di maturità, dovuta alla libera espressione delle sue opinioni, contrasta con quella che è la missione della scuola, chi ha il dovere di educare i ragazzi al rispetto ed alla libertà, al pensiero critico e al dialogo costruttivo. Per questo motivo ho presentato una interrogazione parlamentare sottoscritta dai colleghi del MoVimento 5 Stelle in Commissione cultura. Mi auguro che il ministro Valditara faccia chiarezza e svolga appieno la sua funzione di controllo a tutela della libertà di espressione e del dissenso civile”.

Così la deputata M5S Stefania Ascari.

