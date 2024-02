(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 COMUNE DI PIACENZA

Piacenza, 1° febbraio 2024

Oggetto: Giornata nazionale per le vittime civili delle guerre nel mondo, anche

da Piacenza l’appello per la pace e la tutela dei diritti

Anche il Comune di Piacenza aderisce alla Giornata nazionale per le vittime civili

delle guerre nel mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per riflettere sui

tragici insegnamenti della storia e accendere l’attenzione dell’opinione pubblica sul

dramma delle popolazioni che ancora oggi subiscono, in tanti Paesi, le conseguenze

dei conflitti. Sono 31, quelli in corso attualmente, che nell’ultimo anno hanno

provocato oltre 33 mila vittime: un numero che non raggiungeva picchi così elevati

dal 2010 e che è fortemente condizionato sia dal protrarsi del conflitto russo-ucraino,

sia dalla recrudescenza degli scontri armati nei territori israelo-palestinesi.

A richiamare i dati di “Action on Armed Violence” e “Atlante delle guerre e dei

conflitti nel mondo” è l’Associazione nazionale Vittime Civili di guerra, che

unitamente ad Anci ha invitato le città italiane ad aderire alla campagna “Stop alle