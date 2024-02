(AGENPARL) – gio 01 febbraio 2024 CARNE COLTIVATA, UNTERBERGER (SVP): CONTI FATTI SENZA L’OSTE

“Il Ministro Lollobrigida ha avuto così tanta fretta nell’annunciare la sua ‘impresa eroica’ di aver fatto dell’Italia l’unico Paese al mondo a vietare qualcosa che non esiste, da trascurare le regole dell’UE.

Il disegno di legge sulla carne coltivata avrebbe dovuto essere sottoposto all’UE per una valutazione prima della sua approvazione, non dopo che la legge è stata approvata. Per questa ragione, l’UE l’ha respinta, cosicché nessun giudice italiano può applicarla.”

Così in una nota la senatrice della SVP e Presidente del Gruppo per le Autonomie, Julia Unterberger.

“Indipendentemente dagli aspetti formali, anche il contenuto della legge è incomprensibile.

La carne coltivata, ancora in fase di sviluppo, potrebbe diventare un’invenzione rivoluzionaria per l’umanità: una produzione di carne senza inquinamento ambientale e senza sofferenza animale, adatta a rispondere ai bisogni alimentari di un mondo in costante crescita demografica. Non è chiamata a sostituire gli allevamenti rispettosi degli animali e dall’ambiente, ma la produzione industriale e l’allevamento intensivo. Pertanto, le proteste degli agricoltori contro questa idea sono incomprensibili.

Allo stesso modo sono miopi le proteste contro il Green Deal e la rinaturalizzazione dei 4% delle superfici agricole. Gli agricoltori sono le prime vittime del cambiamento climatico. Condizioni meteorologiche estreme, come siccità e inondazioni, danneggiano già i raccolti e riducono i rendimenti agricoli. Quindi gli agricoltori dovrebbero sostenere convintamente le misure del Green Deal. È comprensibile la loro richiesta di maggiore attenzione sui prezzi dei loro prodotti, soprattutto se di qualità. Le sovvenzioni in base alle superfici, e quindi il sostegno a grandi aziende e alla produzione industriale di alimenti, deve essere rivista per promuovere aziende piccole e rispettose dell’ambiente.

Lunedì scorso ho avuto l’opportunità di incoraggiare la Presidente von der Leyen a portare avanti il Green Deal a e promuovere un’agricoltura sostenibile, capace di migliorare la salute dei suoli e ridurre le emissioni inquinanti.”

Unterberger (SVP): Laborfleisch Rechnung ohne den Wirt gemacht

„Minister Lollobrigida hatte es dermaßen eilig seine Heldentat, als einziges Land der Welt etwas zu verbieten was es gar nicht gibt, zu verkünden, dass er die Regeln der EU außer Acht gelassen hat.

Der EU hätte der Gesetzentwurf nämlich vor Verabschiedung zur Begutachtung zugestellt werden müssen, nicht das bereits verabschiedete Gesetz. Aus diesem Grund hat es die EU jetzt zurückgeworfen, sodass kein italienischer Richter dieses Gesetz anwenden darf.“

So die Vorsitzende der Autonomiegruppe im Senat, Julia Unterberger, in einer Aussendung.

„Unabhängig von formalen Aspekten ist auch der Inhalt des Gesetzes nicht nachvollziehbar. Laborfleisch, dessen Erforschung noch nicht zur Gänze ausgereift ist, könnte zu einer bahnbrechenden Erfindung für die Menschheit werden. Eine Fleischproduktion ohne Umweltverschmutzung und ohne Tierleid, und vor allem dazu geeignet die gesamte Menschheit zu ernähren.

Es soll nicht die bäuerliche Fleischproduktion mit artgerecht gehaltenen Tieren, sondern die industrielle Fleischproduktion und die Massentierhaltung, mit allen damit einhergehenden Problematiken ersetzen.

Daher ist der bäuerliche Protest dagegen nicht nachvollziehbar.

Genauso kurzsichtig sind die Proteste gegen den Green New Deal und die Vorschrift 4% der landwirtschaftlichen Nutzflächen zu renaturieren.

Die LandwirtInnen sind nämlich die ersten Opfer des Klimawandels. Extreme Wetterbedingungen, wie Dürren und Überschwemmungen, schädigen bereits jetzt die Ernten und verringern die landwirtschaftlichen Erträge. Daher sollten die LandwirtInnen die Maßnahmen des Green New Deal überzeugt mittragen und dafür mehr finanzielle Unterstützung verlangen.

Verständlich ist nämlich ihre Forderung nach höherer Wertschätzung ihrer Produkte und höheren Preisen für diese.

Die Flächenförderung und somit die Förderung große Betriebe und der industriellen Produktion von Lebensmitteln muss überdacht und kleinstrukturierte umweltfreundliche Betriebe gefördert werden.

Am vergangenen Montag hatte ich Gelegenheit Präsidentin von der Leyen darin zu bestärken am ökologischen Umbau festzuhalten und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern. Eine Landwirtschaft, die in der Lage ist, die Gesundheit der Böden zu verbessern und die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.“

(in allegato: Julia Unterberger e Ursula Von Der Leyen, lunedì scorso in Senato)