gio 01 febbraio 2024

ANAGRAFE, CATARCI: OK A CONVENZIONE PER SERVIZIO DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI NELLE EDICOLE

Roma 01 febbraio 2024 – La Giunta capitolina ha approvato la delibera con cui si conferma la possibilità per i cittadini romani di avvalersi delle edicole per ottenere i certificati anagrafici e di stato civile. In coerenza con le modalità suggerite dal Ministero dell’Interno, così come ulteriormente declinate dal Data Protection Officer di Roma Capitale, si prevede che la richiesta possa pervenire dai residenti nel territorio di Roma Capitale per le certificazioni relative all’intestatario della certificazione stessa o a un componente del suo nucleo familiare.