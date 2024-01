(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 SCUOLA, PIRONDINI (M5S): NO RIFORMA E RIDUZIONE ANNI SCOLASTICI (1)

Roma, 31 gen. – “Il gruppo delle Movimento 5 Stelle esprime nel merito un parere negativo su questo provvedimento che tocca un tema invece assolutamente importante come quello del raccordo tra istruzione e lavoro, ma in questo caso a nostro avviso lo fa in modo frettoloso incompleto e superficiale. Abbiamo provato a intervenire con emendamenti puntuali, per esempio posticipandone l’entrata in vigore al prossimo anno scolastico, ma nonostante la condivisione all’interno della maggioranza alla fine le nostre proposte sono state bocciate. Confermando che questo governo quando c’è da scegliere male non si smentisce mai.

Come nel caso della riduzione sperimentale a 4 anni dei percorsi di istruzione quinquennale. La domanda è: ma può essere una soluzione ridurre l’istruzione delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi? Mandare meno le nostre ragazze e i nostri ragazzi a scuola essere un miglioramento per il nostro Paese? Basta ascoltare chi parla di sostituzione etnica o dice che i poveri mangiano meglio dei ricchi per capire che serve più scuola, non di meno. O sarebbe sufficiente sentire un ministro della cultura come Sangiuliano avventurarsi nel dire che Dante sarebbe il fondatore del pensiero di destra in Italia. Eppure non ricordo un canto della Divina commedia che parli dell’abolizione dell’abuso d’ufficio. E non voglio nemmeno ipotizzare che questa devastazione della scuola italiana avvenga esclusivamente per creare manodopera a basso costo, magari da pagare 3 o 4 euro all’ora, perché la scuola è il luogo dove formare nuovi cittadini e nuove cittadine consapevoli e non il luogo in cui formare i nuovi schiavi moderni. Noi ribadiamo con grande forza che si tratta di un processo che minaccia il sistema nazionale di istruzione e che è doveroso fermare”.

Così il capogruppo M5S in commissione cultura al Senato Luca Pirondini intervenendo in aula sul ddl sull’istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale

