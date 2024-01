(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 SCUOLA, ALOISIO (M5S): NO FILIERA FORMATIVA AFFIDATA SOLO A PRIVATI

Roma, 31 gen. – “Sono intervenuta in aula, nel corso della discussione generale dell’atto Senato n. 924, che smantellerà la nostra scuola, svendendola ai privati. E’ ciò che avverrà attraverso l’istituzione della ‘filiera formativa tecnologico-professionale’, la cui gestione verrà affidata agli enti privati e alle aziende. Non è un caso che le parti sociali, che abbiamo audito in commissione, hanno fortemente contrastato questo provvedimento, che minerà la didattica con gravi rischi di disparità e disuguaglianze nell’accesso all’istruzione. Invece di affrontare le vere problematiche, questa riforma vuota e propagandistica mira esclusivamente a soddisfare gli interessi del sistema scolastico privato, fortemente supportato dalle aziende. Eppure, le criticità da affrontare sono tante, quasi tutte ignorate: basti pensare che la maggior parte degli istituti scolastici non ha nemmeno il certificato di agibilità, il che mette a repentaglio quotidianamente la vita di milioni di studenti. Così come era necessario intervenire con misure volte a introdurre il tempo pieno nelle scuole, unico grimaldello per contrastare la devianza giovanile e aiutare i genitori a svolgere la propria attività lavorativa. È necessario un cambio di rotta immediato per preservare i nostri studenti, garantendo a tutti loro pari opportunità di apprendimento e sviluppo. L’unica nota intonata, è un mio emendamento, approvato, che aiuterà i più fragili a trovare occupazione. Il futuro dell’istruzione in Italia dipende da scelte oculate e responsabili, non da decisioni dettate da interessi privatistici e lobby”.

Così in una nota la Senatrice M5S Vincenza Aloisio.

