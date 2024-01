(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 RAI, BEVILACQUA (M5S): LEGGE RENZI NON IN LINEA CON FREEDOM ACT UE



Roma, 31 gen. – “Il tema della governance Rai e della inadeguatezza della legge Renzi del 2015 varca ormai i confini nazionali. Le criticità del sistema italiano sono emerse anche nel corso dell’audizione del direttore generale dell’european broadcasting union, Noel Curran, che ha detto a chiare lettere che la Legge Renzi sulla governance Rai non è in linea con il Freedom Act europeo, e questo impone alla politica quella riforma che tutti invocano. Anche per questo il lavoro istruttorio che si sta svolgendo in commissione e la prospettiva di Stati generali con tutte le forze politiche al tavolo assume una importanza ancora maggiore”.

Così l’esponente M5S in commissione di vigilanza Rai Dolores Bevilacqua.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle