agenzia regionale 97.24 Stea su piano fabbisogno personale e PIAO Regione

(AGENPARL) – mer 31 gennaio 2024 *Stea sul Piano Triennale del Fabbisogno di Personale *

“La capacità assunzionale della Regione Puglia per l’anno 2024 consentirà

l’assunzione di 152 unità di personale, prevalentemente attraverso lo

scorrimento delle graduatorie vigenti. Analogamente, si procederà con

l’assunzione di ulteriori 41 unità nel 2025 e 42 nel 2026”.

Così l’assessore al Personale, Gianni Stea, commenta l’approvazione oggi da

parte della Giunta del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (c.d.

PIAO) per il triennio 2024-2026, quale documento unitario di programmazione

e governance dell’amministrazione regionale.

“Continua quindi il lavoro per l’assunzione di nuove figure professionali

necessarie a rinnovare e modernizzare la macchina amministrativa anche in

ambiti complessi. Forti dei numeri siamo tutti orgogliosi di aver

contribuito a ridare speranze a tanti giovani in cerca di un’occupazione di

valore a tempo indeterminato”.

I numeri appunto sono quelli contenuti nella “Sottosezione di

programmazione – Piano triennale dei fabbisogni di personale”, all’interno

della quale viene definita la dotazione organica della Regione Puglia,

nonché la programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale

dell’Ente e relativi Piani assunzionali per il periodo 2024/2026. I Piani

assunzionali del triennio di riferimento seguono l’attuazione di quelli dei

periodi precedenti che hanno consentito, nell’ultimo biennio trascorso,

l’assunzione di oltre 800 unità di personale conseguenti allo svolgimento

di ben 55 procedure concorsuali (27 per l’Area dei Funzionari, 25 per

l’Area degli Istruttori, 3 per l’Area degli Operatori). Oltre

all’assunzione di n. 721 unità, vincitori di concorso nei vari profili

professionali, si sta procedendo all’immissione in ruolo di ulteriori circa

300 unità mediante ricorso agli idonei delle varie graduatorie sin qui

approvate.

Stea sottolinea “che gran parte delle assunzioni è già stata prevista dai

Piani assunzionali fino al 2023 compreso, considerato il copioso ricorso

alla “quota 100” che ha, di fatto, favorito il pensionamento di numerose

centinaia di dipendenti. Pertanto, dal 2024 ed annualità seguenti le

cessazioni per pensionamento si ridurranno drasticamente. Inoltre, a fronte

della dotazione organica della Regione, pari a 3824 unità di personale,

quello in servizio effettivo è di 2.259 unità, conseguentemente, il costo

del lavoro, nell’economia del bilancio regionale, incide sulla spesa

complessiva molto meno di quanto, invece, avviene in altre Regioni, facendo

registrare un elemento significativo di virtuosità nella gestione delle

politiche del personale senza che venga compromessa la gestione ottimale

dei servizi di competenza regionale”.