(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 UNGHERIA, AURIEMMA (M5S): TRATTAMENTO SALIS INACCETTABILE, MELONI CHIARISCA IN AULA

ROMA, 30 gen. – “Ieri in Ungheria una nostra connazionale è stata trascinata con le catene, come fosse al guinzaglio, davanti alla corte che dovrà giudicarla. E’ un fatto inaccettabile per lo stato di diritto. Il M5S da tempo ha presentato un’interrogazione sul caso di Ilaria Salis, ma oggi chiediamo un’informativa urgente della premier Giorgia Meloni. Le domande sono tante e doverose: la presidente Meloni sapeva? Cosa ha fatto fino a ora visto che Ilaria è detenuta da un anno? Di certo non ci rassicurano le parole del ministro Tajani, immediatamente smentite dal padre di Ilaria: quella di ieri è stata la quarta udienza in cui lei è stata portata in aula con le catene. Allo stesso modo, sappiamo che ci sono state gravi violazioni dei diritti della difesa della cittadina italiana. Pretendiamo che Meloni venga in Parlamento a chiarire ogni ombra sul caso Salis e a dire come vengono tutelati i diritti di tutti i nostri connazionali sottoposti a giudizio in altri paesi”.

Così nell’aula della Camera la deputata M5S Carmela Auriemma.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle