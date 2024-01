(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 TRASPORTI, M5S: “GOVERNO COLPISCE PENDOLARI E IMPRESE DELLA LOMBARDIA”

Roma, 30 gen. – “Da articoli di stampa si apprende che il responsabile sviluppo di Rfi Michele Rabino, all’interno di un convegno, ha ufficializzato che il raddoppio ferroviario tra Mortara-Abbiategrasso non verrà finanziato né effettuato. Durante il governo Conte, avevamo compiuto passi significativi verso il raddoppio. Nel 2019, il governo aveva destinato una parte dei fondi necessari per avviare il progetto, dimostrando un impegno tangibile nei confronti di questa infrastruttura chiave. A ciò si aggiungono i fondi che sono stati stanziati dall’ Europa. La gravissima decisione di questo governo del mancato raddoppio ferroviario tra Milano e Mortara rappresenta una questione di rilevante importanza per lo sviluppo e l’efficienza del sistema ferroviario in Lombardia. Quest’opera è fondamentale per aumentare la capacità della linea, ridurre i tempi di percorrenza e migliorare la qualità della vita dei pendolari. Il mancato raddoppio ha avuto nel tempo – e continuerà ad avere – un impatto significativo su diversi aspetti, influenzando sia la mobilità che l’economia. In termini di mobilità, ad esempio, la mancata realizzazione del progetto ha comportato tempi di percorrenza più lunghi e una capacità limitata sulla linea ferroviaria esistente. Ciò ha causato disagi per i passeggeri e ha ostacolato l’efficienza del trasporto delle merci, influenzando negativamente la competitività economica delle imprese locali. Si tratta di mancata volontà politica, il governo deve assumersi la responsabilità di questa scelta che impedisce lo sviluppo della provincia di Pavia e per questo depositeremo un’interrogazione al ministro Salvini”. Lo scrivono in una nota la Deputata lombarda del Movimento 5 Stelle Valentina Barzotti e il Capogruppo M5S in Commissione Trasporti alla Camera Antonino Iaria.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle