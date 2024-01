(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Piacenza, 30 gennaio 2024

*Oggetto: Sport e disabilità a Piacenza, sabato alla sede Cai la mappatura

del territorio*

Sarà la sede Cai nel complesso dell’ex caserma Cantore, al civico 39 di

Stradone Farnese, a ospitare sabato 3 febbraio – dalle 9.30 alle 11.30 – il

convegno “Sport e disabilità a Piacenza”. Un incontro aperto a tutti i

cittadini interessati, durante il quale si approfondiranno le tante e

diverse direttrici di un argomento che coinvolge molteplici aspetti:

impiantistica, scuola, cultura, salute, inclusione, agonismo.

Queste le parole chiave su cui fonderanno i propri interventi gli assessori

comunali allo Sport e ai Servizi Sociali, Mario Dadati e Nicoletta Corvi, i

delegati provinciali di Coni e Comitato Italiano Paralimpico, Robert

Gionelli e Marta Consonni, il direttore dell’Unità operativa Medicina dello

Sport – Promozione della Salute dell’Azienda Usl Giorgio Chiaranda, la

garante per i Diritti della Persona disabile del Comune di Piacenza Miriam

Stefanoni, per l’Ufficio scolastico provinciale il coordinatore di

Educazione Fisica Fiorenzo Zani e la referente per la Disabilità Giorgia

Marchetti. A coordinare il dibattito, il giornalista sportivo Paolo

Gentilotti.

“Sarà un’occasione importante di dialogo e di ascolto del territorio –

sottolinea l’assessore Dadati – ma anche un’opportunità preziosa per far

emergere criticità ed esigenze a cui occorre dare risposta, potenziando

determinati percorsi, sviluppando nuovi progetti e rafforzando le sinergie

tra tutte le realtà locali impegnate per rendere lo sport veicolo di

crescita educativa e sociale. E’ un obiettivo prioritario

dell’Amministrazione, nella consapevolezza che l’esperienza e le competenze

di ciascuno possono portare un contributo fattivo e determinante in tal

senso”.

“Il 25 ottobre scorso – ricorda l’assessora Corvi – la mappatura

dell’offerta sportiva rivolta ai cittadini con disabilità è stata il primo

punto all’ordine del giorno nella riunione dello specifico Tavolo che

coinvolge famiglie e associazioni. Si tratta di un tema di assoluto

rilievo, perché l’attività motoria o l’appartenenza a una squadra possono

incidere con grande beneficio sulla qualità di vita, sul benessere

psicofisico e relazionale non solo della persona che pratica lo sport, ma

anche, pensando soprattutto a bambini e ragazzi, del nucleo familiare e

affettivo che li circonda”.