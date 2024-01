(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 *Comunicato Stampa*

*SCUOLA DI MUSICA “ANDREOLI”: L’AMMINSTRAZIONE COMUNALE AUGURA /“BUON

LAVORO”/ ALLA NUOVA DIRETTRICE SILVIA BIASINI*

*Silvia Biasini, succede a Mirco Besutti: entrambi ricevuti in sala

giunta dall’Amministrazione Comunale*

Un passaggio di consegne, relativo alla Direzione della Scuola di Musica

“Carlo e Guglielmo Andreoli”, avvenuto attraverso un incontro formale,

tenutosi presso la sala giunta del Municipio.

Al Maestro *Mirco Besutti*, al quale la Vice Sindaco *Letizia Budri* in

rappresentanza dell’Amministrazione Comunale assieme, all’Assessore alla

Cultura *Marina Marchi* ha rivolto il più sentito ringraziamento per

l’impegno e la dedizione profuse, succede la neo direttrice *Silvia

Biasini*. Già insegnante da anni presso la Scuola, Biasini si è distinta

ed e stata selezionata a fronte di un concorso che ha visto la nutrita

partecipazione di candidati, alcuni dei quali con importanti curriculum

ed esperienza.

A margine della riunione settimanale di Giunta, si è tenuto un momento

di confronto utile a condividere le scelte e i progetti futuri della

Scuola di Musica cittadina, al quale ha partecipato anche la Presidente

della Fondazione Scuola di Musica *Elena Malaguti*.

“/L’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo centrale della Scuola di

Musica Andreoli /– *commenta il Vice Sindaco Letizia Budri* – /Un luogo

di formazione e crescita personale e collettiva sul quale questa

governance ha scelto convintamente di investire, ultimi in ordine

cronologico l’intervento di ristrutturazione e miglioramento sismico

della storica sede di Via Fermi e la realizzazione del murales della

“musa”, realizzato dall’artista Diavù. Ringraziando Mirco Besutti per

l’enorme lavoro svolto per lo sviluppo della Scuola sul territorio,

vorrei dare un caloroso benvenuto e un contestuale buon lavoro alla neo

direttrice Silvia Biasini/”.

“/Il rapporto fra Amministrazione Comunale e Scuola di Musica si

conferma solido e contraddistinto da una progettualità condivisa. La

crescita costante del numero degli iscritti e la creazione

dell’orchestra scolastica, rappresentano solamente la punta dell’iceberg

di un articolato e continuo dialogo volto allo sviluppo di quanti più

progetti dedicati alla nostra comunità e alla valorizzazione delle

giovani generazioni/ – *ha dichiarato l’Assessore alla cultura Marina

Marchi* – /Sono certa che con l’arrivo di Silvia Biasini, potremo

proseguire nel percorso tracciato dal Maestro Besutti, continuando a

valorizzare la musica quale catalizzatore d’interesse per giovani e non

solo“/.

“/Percorso congiunto – /*commenta la Presidente Elena Malaguti*/- che ha

visto la realizzazione di nuovi progetti rivolti a fasce d’utenza

differenti come il “musa”, musica per adulti, attività di team building

incentrato sulla musica rivolto alle aziende e “officina dei suoni”:

realizzato in collaborazione con Ausl e rivolto a pazienti geriatrici

per cui la musica può rappresentare un importante strumento di

riabilitazione/.”