(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 RAI, CAROTENUTO (M5S): FARAONE RILANCIA FAKE NEWS PER ATTACCARE CONTE

Roma, 30 gen. – “Il renziano Faraone è stato, come spesso gli accade, un po’ troppo superficiale e frettoloso. Gli sarebbe bastato attendere qualche minuto in più rispetto alla sua dichiarazione, per sapere che i dati che cita sono errati per stessa ammissione della Rai e dell’Osservatorio di Pavia. Eppure a chi ha rilanciato quei dati sarebbe bastato vedere gli altri report dell’Osservatorio di Pavia o i dati Agcom, per capire che la ricostruzione di una “sovraesposizione” di Conte (e di una Schlein assente al Tg1) era assolutamente inverosimile. Insomma Faraone rilancia una fake news per attaccare Conte, come spesso accade dalle parti di Italia Viva. Ma forse nel suo caso sarebbe stato meglio tacere, essendo espressione diretta del principale responsabile del controllo politico sulla Rai: quel Matteo Renzi che con la sua legge nel 2015 ha messo nero su bianco l’asservimento del Servizio Pubblico alla maggioranza di turno”.

Così il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai Dario Carotenuto.

