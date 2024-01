Polizia di Stato – Chieti, rapina ai danni dell’Istituto di Vigilanza IVRI-SICURITALIA

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 al link le immagini

COMUNICATO STAMPA

Da questa mattina è in corso da parte della Polizia di Stato una vasta operazione, condotta dalle Squadre Mobili delle Questure di Chieti e Foggia e dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, nei confronti di diversi soggetti responsabili di rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi, simulazione di reato tutti aggravati dal metodo mafioso.

L’operazione riguarda l’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini preliminari di L’Aquila, su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di L’Aquila, a carico di 6 persone, nonché l’esecuzione di un decreto di perquisizione emesso a carico di 23 soggetti, tutti indagati nell’ambito del medesimo procedimento penale scaturito dalle indagini, avviate nel 2022, in seguito alla rapina commessa da un gruppo composto da circa 20 persone, con tecniche paramilitari ed armi pesanti, nonchè con l’utilizzo di un escavatore, ai danni dell’Istituto di Vigilanza IVRI-SICURITALIA di San Giovanni Teatino (Chieti).

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà al Distaccamento della Questura di Chieti alle ore 11.00 in Piazza Garibaldi – Caserma Spinucci

Chieti, 30 gennaio 2024