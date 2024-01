(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 *IT-alert, nuovi test tecnici di comunicazione. Non sarà coinvolta la popolazione*

Il Dipartimento nazionale di protezione civile, vista l’imminente messa in operatività del sistema di allarme pubblico IT-alert, ha previsto ulteriori test tecnici di comunicazione, che non coinvolgo la cittadinanza, e che verranno effettuati a livello nazionale nelle giornate del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2024. In Emilia-Romagna il test verrà effettuato domani, mercoledì 31 gennaio, e la possibilità che il messaggio possa arrivare alla popolazione è molto bassa e soltanto da cellulari di vecchia generazione. Si informa che l’eventuale ricezione del messaggio è solo un test.

Claudia Graziani

Ufficio Stampa e Comunicazione

Comune di Ravenna

Piazza del Popolo,1

48121 Ravenna

——————————————————————————

Se non vuoi più ricevere i nostri comunicati stampa clicca qui [1]

[1] https://ufficiostampa.comune.ra.it/upr/pmu9gs/yluqs4/edit?_m=z1cuz2&_t=ea3dd5b9