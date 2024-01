(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 FERRARA, VIOLENZA CONTRO LE DONNE, QUASI 190MILA EURO PER IL PROGETTO

PROVINCIALE “USCIRE DALLA VIOLENZA”. PERCORSI DI SOSTEGNO PSICOLOGICO ALLE

VITTIME E FINANZIAMENTI PER LE CASE RIFUGIO. FOCUS SULL’AUTONOMIA

ABITATIVA. KUSIAK: “MAGGIORI RISORSE GARANTISCONO UNA TUTELA PIÙ TEMPESTIVA

ED EFFICACE”

Ferrara, 30 gen – Aumentano i fondi statali e regionali per sostenere il

progetto di ambito provinciale “Uscire dalla violenza” gestito dal Centro

Donna Giustizia, cui il Comune di Ferrara è soggetto capofila, che si

sostanzia nell’attuare attività di sensibilizzazione, prevenzione,

contrasto alla violenza di genere, ascolto e supporto psicologico, oltre

che sociale, per le donne vittime di violenza e i loro figli.

Il progetto è finanziato in parte con fondi statali per il funzionamento

del Centro Antiviolenza e delle Case Rifugio e in parte con fondi regionali

per progetti individuali sull’autonomia abitativa a favore delle donne

vittime.

Per il 2024 le quote spettanti al Comune di Ferrara, saranno di 160.658,28

euro statali e 26.917,15 euro regionali, per un totale complessivo di quasi

187.600 euro. Le somme saranno impegnate a favore del Centro Donna

Giustizia in qualità di centro antiviolenza riconosciuto formalmente dalla

Regione Emilia Romagna, e la destinazione dei fondi sarà vincolata alle

attività specifiche del progetto “Uscire dalla Violenza”.

La delibera comunale sull’accertamento dei fondi statali e regionali

assegnati al Comune è stata approvata oggi in Giunta.

“Si tratta di un ampliamento economico di risorse a favore di uno sviluppo

delle attività progettuali rispetto al passato – specifica l’assessore Dorota

Kusiak -. Ci saranno infatti maggiori risorse da poter utilizzare a favore

dei percorsi di sostegno psicologico delle vittime, oltre che una maggiore

possibilità di investire sull’accoglienza delle donne sia nelle case

rifugio che nell’accoglienza in emergenza. Maggiori investimenti si

traducono concretamente in un potenziamento e in un consolidamento delle

attività del progetto, in una tempestiva presa in carico delle situazioni a

rischio e maggiori risorse per affrontare in maniera multidisciplinare le

situazioni di violenza contro le donne e loro eventuali figli minori a

carico”.

Importanti e più che mai necessari i fondi regionali dedicati

all’autonomia abitativa. “Questo evidenzia una sinergia tra il Comune di

Ferrara e le istituzioni regionali nell’affrontare concretamente il

problema della violenza di genere – aggiunge l’assessore -. Lo stanziamento

di queste risorse si traduce in un’attenzione fattiva nei confronti delle

donne nel delicato processo di uscita dal tunnel della violenza, con

particolare riferimento alla loro autonomia economica e abitativa”.

Il progetto provinciale “Uscire dalla Violenza” – sostenuto economicamente

da tutti i Comuni del territorio provinciale – è stato rinnovato nel 2023

fino al 30 giugno 2025 a seguito di un bando ad evidenza pubblica, che ha

visto affidare la gestione al centro antiviolenza del Centro Donna

Giustizia di Ferrara. Il progetto provinciale è attivo e in continuità fin

dagli anni 2000.

N.B. – Le

informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e

destinate esclusivamente alla/e persona/e o all’ente sopra indicati. E’

vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi

uso-copia-diffusione

di quanto in esso contenuto sia ai sensi dell’art.

616 c.p. sia ai sensi