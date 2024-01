(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 DL ILVA, M5S: GOVERNO DESAPARECIDO, URSO LAVORI PER SBLOCCARE CREDITI INDOTTO

ROMA, 29 GEN. – “Al Senato sul decreto Ilva il governo è partito subito con il piede sbagliato disertando le audizioni in commissione Industria, mai come in questo caso decisive per orientarsi nel grave caos in cui versa il polo siderurgico di Taranto. Purtroppo, lo ribadiamo, l’esecutivo Meloni in fatto di politica industriale sta collezionando solamente disastri, e l’assenza di una minima visione si fa ogni giorno più marcata. La decisione di andare dritti verso il commissariamento è già di per sé pessima, visti i trascorsi tremendi di una scelta simile fatta nel 2015 dal governo Renzi. Se però da Urso o chi per lui non arriverà uno sforzo che porti allo sblocco dei crediti maturati dall’indotto con l’acciaieria pugliese, rischiamo una vera e propria ecatombe, imprenditoriale e occupazionale. Altro che rilancio della siderurgia italiana: procedere con l’amministrazione straordinaria con questi crediti ancora incagliati sarebbe il baratro economico per tutto ciò che ruota intorno all’ex Ilva. Il team di Meloni sembra quasi spaesato e privo di soluzioni di fronte a questo dossier. A nostro giudizio invece è proprio questa la fase in cui lo Stato deve assumersi le sue responsabilità e prendere il controllo dell’acciaieria, per avviare il percorso di addio del ciclo a carbone e una profonda riconversione produttiva del sito. Urso e compagni, invece, danno l’idea di riuscire affatto a barcamenarsi in questa grave crisi, e migliaia di lavoratori restano così appesi a un sottilissimo filo”. Così in una nota i senatori M5s in commissione Industria e Agricoltura Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave.

