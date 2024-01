(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 DL ENERGIA, MORFINO (M5S): PER MELONI SICILIA È PATTUMIERA D’ITALIA

DL ENERGIA, MORFINO (M5S): PER MELONI SICILIA È PATTUMIERA D’ITALIA

ROMA, 30 GEN. – “Sdoganare gli inceneritori in Sicilia è lo sfregio definitivo di Giorgia Meloni alla regione Sicilia. Come ho detto pochi giorni fa in aula alla Camera, questo governo vuole fare dell’isola un vero e proprio hub dell’inquinamento: dopo i rigassificatori, per far contento Schifani si dà il là ai progetti folli avviati dal suo predecessore Musumeci, in modo da piazzare due indecorosi ecomostri a Termini Imerese e Gela. E questo è solo l’antipasto: nell’ottica di Schifani, se ne posso costruire tranquillamente degli altri, magari anche per bruciare rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale. Siamo alla farsa: è giusto che i siciliani sappiano che a Meloni e banda non interessa nulla della loro salute, dello sviluppo della Sicilia e del futuro del suo turismo. Per la premier la Sicilia è il luogo ideale per creare una cloaca massima dove si bruciano rifiuti a man bassa. Su questo però Meloni sappia che non avrà tregua dal M5s: ci batteremo in ogni sede perché questo scempio non si attui”. Così in una nota la deputata M5s Daniela Morfino.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle