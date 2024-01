CS_”Scuola esercizio di libertà”: 1 febbraio presentazione a Civitavecchia con Ministro Nordio e Presidente Rai Soldi

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Ministero della

Giustizia

COMUNICATO STAMPA

“SCUOLA ESERCIZIO DI LIBERTÀ”:

1 FEBBRAIO PRESENTAZIONE A CIVITAVECCHIA

CON MINISTRO NORDIO E PRESIDENTE RAI SOLDI

Roma, 30 gennaio 2024. Quattrocento PC, con oltre 1.800 ore di video-lezioni

destinati dalla Rai ai 20mila studenti detenuti presenti nei 190 istituti penitenziari.

Sarà presentato giovedì 1 febbraio, alle ore 11 nella Casa Circondariale di

Civitavecchia (Via Aurelia nord km 79,500 Roma), il programma “Scuola

esercizio di libertà”, accordo tra Rai e Ministero della Giustizia, che si inserisce

nell’ambito del progetto quadro “La Cultura rompe le sbarre” di Rai Per la

Sostenibilità-ESG.

Interverranno il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, il Presidente della Rai

Marinella Soldi, il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria

Giovanni Russo, il Direttore di Rai per la Sostenibilità Roberto Natale, la

Direttrice di Rai Cultura Silvia Calandrelli e la Direttrice della Casa Circondariale

Patrizia Bravetti.

Sui 400 pc, attraverso un apposito software, la Rai ha reso accessibili offline, per

gli studenti detenuti che non possono accedere ad internet, il lavoro realizzato da

Rai cultura per Rai scuola: oltre 1.800 ore di video-lezioni di “La Scuola in tivù”,

suddivise per materia e livello scolastico.

La presentazione del progetto si terrà in presenza fino al raggiungimento dei posti

disponibili e in streaming sul sito http://www.rai.it/ufficiostampa.

