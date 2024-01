cs UNCEM a Bolzano edilizia sostenibile per i territori da abitare 30 1 2024

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Se non riesci a visualizzare questo messaggio clicca qui

NUOVA EDILIZIA SOSTENIBILE PER I TERRITORI

MONTANI. CONVEGNO GIOVEDI 1 A BOLZANO. AZIONE PER RIGENERARE E ABITARE. MUTUI SIANO A TASSO ZERO PER CHI USA LEGNO

Giovedì 1°

febbraio, dalle ore 10, a Bolzano presso la sala Ortles del Meeting & Events Center di Fiera Bolzano si terrà il convegno “Edilizia sostenibile in legno, impatti, opportunità e

valorizzazione ESG”.

Prendendo spunto dalla

Delibera della Giunta provinciale di Bolzano, che nel giugno 2023 ha istituito un

fondo per le costruzioni in legno e la promozione di questa tecnologia per lo stoccaggio a lungo termine del carbonio in edifici o strutture pubbliche nella Provincia, il convegno analizzerà il tema

dell’uso del legno come materiale per la decarbonizzazione del patrimonio edilizio. Perché il legno possa assolvere a questo dovere sarà fondamentale il contributo di tutta la filiera: dal legislatore

agli enti locali, dagli enti di certificazione della filiera forestale ai tecnici dell’edilizia. Strategica

l’adozione dello strumento dell’LCA (Life Cycle Assessment) dell’edificio per la

valutazione della sostenibilità degli immobili e il ruolo dei developer immobiliari all’interno della tassonomia finanziaria, inserita nell’ampio scenario dei fattori

ESG.

L’evento, dedicato al tema dell’edilizia in legno vedrà la presenza del Prof. Guido Callegari (Politecnico di Torino), di Luigi

Torregiani (Dottore forestale e divulgatore), di Antonio Brunori (segretario PEFC Italia), Dario Trabucco (IUAV Venezia)

e Francesco Gasperi (Habitech). Seguirà una tavola rotonda, moderata dalla

giornalista Maria Chiara Voci, a cui interverranno Pietro Balanza (Filiera Legno Veneto), Michael Stauder (IDM Südtirol – Alto Adige), Angelo Marchetti (Associazione Nazionale delle Industrie del

Legno), Mauro Carlino (Arca – HABITECH), Angelika Aichner (Provincia di Bolzano). Le conclusioni saranno del Presidente Marco Bussone.

“”Dobbiamo attuare pienamente, anche su questo fronte il Testo unico forestale e la Strategia nazionale –

spiega Bussone – anche con nuovi incentivi fiscali per le ristrutturazioni di

immobili green e antisismici. Il punto è avere spazi migliori e più efficienti da abitare. Qualità del costruito per nuovo abitare è un binomio decisivo. Ho proposto agli istituti di credito e

all’ABI, associazione delle banche, specifici mutui a tasso zero per coloro che ristrutturano immobili usando il legno locale, e aumentando tre o quattro classi energetiche. La Politica deve

fare la sua parte. E l’edilizia in legno è determinante per le Green Communities, per i territori che stanno investendo

140 milioni di euro di PNRR per rendere più sostenibili tutte le iniziative

delle comunità locali, Pubblica amministrazione, imprese, terzo settore. A Bolzano faremo il punto su tutto questo, rilanciando impegni e investimenti”.

UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti

Montani

