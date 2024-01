CS- Inaugurata la sezione primavera della scuola Campanella

(AGENPARL) – mar 30 gennaio 2024 Città di Francavilla Fontana

Inaugurata la seconda sezione primavera

cittadina

Nel pomeriggio di lunedì 29 gennaio è stata inaugurata la prima

sezione primavera del Secondo Istituto Comprensivo nel plesso “Padre

Camillo Campanella” di via Umberto Salerno.

Questo particolare percorso formativo, che ha fatto il suo esordio a

Francavilla Fontana nel plesso di via D’Annunzio del Terzo Istituto

Comprensivo, si rivolge ai bambini tra i 24 e i 36 mesi con lo scopo

di facilitarne il passaggio dal nido alla scuola dell’infanzia.

“_Grazie all’istituzione di questa nuova sezione primavera_ –

commenta il Sindaco ANTONELLO DENUZZO – _raddoppiamo gli spazi

dedicati ai bambini della fascia d’età 24-36 mesi. È un servizio

importante per le famiglie e per i piccoli francavillesi che potranno

accedere ad un percorso formativo di qualità che li accompagnerà

verso la scuola dell’infanzia. Si tratta di un tassello, insieme

alla restituzione della scuola di via Bilotta, con cui intendiamo

potenziare i servizi rivolti ai nostri piccoli concittadini._”

Alle due sezioni già aperte se ne aggiungerà presto una terza che

vedrà la luce nel Terzo Istituto Comprensivo, più precisamente nel

plesso Piaget di via Distante.

L’istituzione delle due nuove sezioni primavera e la conferma di

quella esistente sono state approvate dall’Amministrazione Comunale

la scorsa estate grazie ad un finanziamento di circa 180 mila euro

ottenuto dai Ministeri “dell’Economia”, “dell’Istruzione e del

Merito”, “degli Affari Europei, il Sud, Politiche di Coesione e PNRR”

e “della Famiglia, Natalità e Pari Opportunità” con lo scopo di

incrementare il numero di posti disponibili nei servizi educativi per

l’infanzia.

“_Il miglioramento della qualità della vita dei nostri bambini_ –

conclude l’Assessore alle Politiche Sociali ed ai Diritti allo

Studio GIUSEPPE BELLANOVA – _passa dalla nostra capacità di offrire

servizi efficienti capaci di rispondere alle loro esigenze formative e

alle difficoltà con cui convivono quotidianamente le famiglie con

bambini piccoli. Le sezioni primavera sono una prima risposta che

nell’immediato porterà benefici. Stiamo lavorando per ampliare

ulteriormente la platea dei beneficiari di questo percorso

formativo._”

Francavilla Fontana, 30 gennaio 2024

