(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 SARDEGNA. POLO (FDI): TRUZZU E’ UN OTTIMO AMMINISTRATORE. RESPINGIAMO LE ACCUSE DELLA SINISTRA

“E’ paradossale che la candidata alla presidenza della regione Sardegna Alessandra Todde accusi Paolo Truzzu di non essere molto presente, visto che cone sindaco, infatti, conosce molto bene il territorio e si confronta ogni giorno con i cittadini che possono, più di altri, spiegare la Sardegna che vogliono. Il candidato del centrodestra inoltre, ha sempre lavorato duro per la Sardegna, senza fare calcoli elettorali. Forse la sinistra non è abituata a ragionare così, ma Fratelli d’Italia e il centrodestra sì. Non lasceremo la nostra terra al partito dei banchi a rotelle del superbonus e della carne sintetica”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Barbara Polo.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati