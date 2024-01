PREMIERATO, DELMASTRO (FDI) “PER PRODI DISTRUGGERÀ L’ITALIA, PER NOI BLOCCHERÀ I GIOCHI DI PALAZZO”

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 PREMIERATO, DELMASTRO (FDI) “PER PRODI DISTRUGGERÀ L’ITALIA, PER NOI PORRÀ FINE AI GIOCHI DI PALAZZO”

“Prodi ritiene che il premierato sia ‘la distruzione del Paese’.

Per quanto onestamente debba essere dato atto a Prodi di parlare con cognizione di causa di distruzione del Paese, anzi di avere, in tale ambito, la laurea honoris causa sin dalle sue mirabolanti privatizzazioni, è bene precisare che il premierato è più modestamente la “distruzione dei giochi di palazzo”.

Il premierato segnerà infatti la “distruzione” delle congiure di palazzo in spregio alla volontà popolare a cui si dedicano vecchi arnesi della politica che ciclicamente riemergono per guidare improbabili coalizioni che hanno sempre miseramente fallito alla roba dei fatti.

Quella stagione sarà definitivamente archiviata dal Governo Meloni nel segno del rispetto della volontà popolare e nel segno di una democrazia non più paludata, ma finalmente decidente”.

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario di Stato alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale