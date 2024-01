Invito Stampa – Convegno “Sviluppo Turistico e Crescita Sostenibile – 8 febbraio

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 inviamo in allegato e di seguito il programma del convegno “Sviluppo

Turistico e Crescita Sostenibile”, organizzato da Confesercenti Parma per

giovedì 8 febbraio, mattina, presso la Sala Concerti, della Casa della

Musica, in piazzale San Francesco.

L’incontro verterà sui temi del turismo nella provincia di Parma, sarà

l’occasione per presentare i numeri del settore per l’anno 2023 e per

parlarne con i diretti protagonisti.

*SVILUPPO TURISTICO E CRESCITA SOSTENIBILE*

*Dati e prospettive a Parma e in Emilia*

SALUTI ISTITUZIONALI

Francesca Chittolini, Presidente Confesercenti Parma

Andrea Massari, Presidente Provincia di Parma

Lorenzo Lavagetto, Vicesindaco Comune di Parma con Delega al Turismo

Simone Fornasari, Presidente Destinazione Turistica Emilia

10:30 | SVILUPPO TURISTICO E CRESCITA SOSTENIBILE:

DATI E PROSPETTIVE A PARMA E IN EMILIA

presentazione della ricerca e analisi dati a cura di:

Alessandro Tortelli, Direttore Scientifico Centro Studi Turistici di Firenze

11:00 | Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo e Infrastrutture

11:30 | TALK: LAVORI NEL TURISMO

Cristina Conti Parizzi, Presidente Assohotel Parma

Maurizio Pavesi, Direttore Associazione Castelli

del Ducato di Parma Piacenza e Pontremoli

Andrea Aiolfi, Titolare Food Valley Travel

Bruno Maggiali, Presidente Assoc. B&B Parma

Monica Vanin, Guida Turistica Federagit

Alfonso Minardi, Caseificio bio Borgo del Gazzano

12:00 | CONCLUSIONI

Fabrizio Albertini, Presidente Regionale Assohotel Confesercenti

Modera: Alberto Rugolotto – Giornalista

Sperando di potervi contare tra i nostri graditissimi ospiti, rimango a

disposizione per qualsiasi chiarimento