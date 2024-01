(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 IMMIGRAZIONE: MONTARULI (FDI), CON OK ACCORDO ITALIA – ALBANIA ZITTITE

OPPOSIZIONI

“La Corte Costituzionale albanese zittisce le polemiche di chi sperava nel

fallimento dell’accordo Italia – Albania, firmato dai premier Meloni e

Rama. Le opposizioni – nonostante i falliti tentativi di bloccarne l’iter –

se ne facciano quindi una ragione: dopo gli ultimi e veloci passaggi

parlamentari, l’accordo entrerà presto in vigore, permettendo alla nostra

Nazione di tracciare una nuova rotta per le politiche migratorie. Dopo i

successi degli accordi con la Tunisia, oggi il governo Meloni aggiunge un

importante tassello per contrastare l’immigrazione illegale”.

Così in una nota, Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia

alla Camera.