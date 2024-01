(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Piacenza, 29 gennaio 2024

*Oggetto:* *Fasti Farnesiani, visita speciale per la Banca di Piacenza*

Visita guidata speciale alla mostra “I Fasti di Elisabetta. Ritratto di una

Regina”, per il presidente Giuseppe Nenna e un gruppo di soci, dirigenti e

dipendenti della Banca di Piacenza, accompagnati nell’occasione

dall’assessore alla Cultura Christian Fiazza e dal direttore dei Musei

Civici di Palazzo Farnese Antonio Iommelli, curatore – insieme ad Antonella

Gigli – dell’esposizione di cui l’istituto di credito è tra i principali

sostenitori.

“Iniziative come questa – rimarca l’assessore Fiazza – costituiscono

un’occasione

preziosa non solo per promuovere e valorizzare ulteriormente il patrimonio

artistico d’eccezione che vede riunite a Piacenza, dopo secoli, le opere

dei Fasti Farnesiani, ma rappresentano anche un modo concreto per

sottolineare la reciproca collaborazione tra le istituzioni del territorio,

nel segno di quell’impegno congiunto che ha trovato espressione, ad

esempio, nel Protocollo d’intesa per il progetto Mirabili Prospettive

incentrato sulle Cupole del Pordenone e del Guercino”.

“In questi mesi – aggiunge l’assessore – avremo senz’altro

l’opportunità di dedicare

ulteriori momenti alle numerose realtà che hanno reso possibile, con il

loro fondamentale contributo, la realizzazione di questo progetto culturale

così importante per il territorio”.