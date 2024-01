Domani alle 10:30 presentazione dell’Osservatorio congiunturale Ance

(AGENPARL) – lun 29 gennaio 2024 Caro collega,

ti ricordiamo che domani alle 10:30 si terrà la presentazione dell’Osservatorio congiunturale Ance sull’industria delle costruzioni, presso la sede dell’Associazione in via Guattani 16, a Roma.

Tutti i dati, le analisi e le previsioni 2024 per il settore dell’edilizia, dopo la fine del Superbonus e nel pieno del Pnrr, saranno illustrati dal direttore Affari economici, Finanza e Centro studi, Flavio Monosilio. Interverranno inoltre, assieme alla presidente, Federica Brancaccio, e al vicepresidente, Piero Petrucco, Alessandro Cattaneo (Fi), Luigi Marattin (Iv), Antonio Misiani (Pd), Marco Osnato (Fdi) e Mario Turco (M5s).

Ti aspettiamo.

[Immagine che contiene testo, schermata, grafica, design Descrizione generata automaticamente]

[A04-ANCE-NAZ-POS]

Direzione Comunicazione, Eventi

e Marketing associativo

via G. A. Guattani 16/18 – 00161 Roma