[Rugby Notizie] Serie A Elite Femminile, Valsugana in testa al girone Playoff

28 Gennaio 2024

SERIE A ELITE FEMMINILE, VALSUGANA IN TESTA AL GIRONE PLAYOFF

Roma – La prima giornata della seconda fase della Serie A Elite è andata in archivio portando con sé risultati importanti in entrambi i gironi, quello Playoff, che determinerà i nomi delle due finaliste che si contenderanno il titolo di Campione d’Italia, e quello Playout, da cui uscirà la squadra che retrocederà in Serie A nella prossima stagione.

Il Valsugana continua nel percorso netto: dopo i 30 punti nelle sei gare della prima fase la squadra di Bezzati torna dalla trasferta di Milano ancora una volta con 5 punti, in una partita combattuta, conclusa sul risultato di 8-25 in favore delle campionesse d’Italia. Nell’altro incontro del Girone Playoff Villorba batte Colorno grazie a una Busato in stato di grazia, autrice di due mete e nominata Player of the Match. La squadra della provincia di Treviso non riesce però a guadagnare il punto di bonus offensivo.

Nel girone Playout è il Cus Torino a balzare in testa, dopo aver sconfitto Calvisano con il risultato esterno di 5-24. Nell’altra partita del gruppo salvezza la Capitolina batte per 21-7 le Red Panthers della Benetton Treviso. Da segnalare il ritorno in campo dell’Azzurra Elena Errichiello (un cap conquistato nel WXV, nella gara tra Sudafrica e Italia del 20 ottobre 2023): la terza linea classe 2003 è partita dalla panchina, ma ha segnato due mete ed è stata nominata Player of the Match.

Seguono i risultati di giornata, la classifica e i tabellini delle gare della prima giornata della seconda fase di Serie A Elite Femminile:

Serie A Elite Femminile – II Fase – I giornata

Girone Playoff:

Cus Milano Rugby v Valsugana Rugby Padova 8-25 (0-5)

Arredissima Villorba Rugby v Furie Rosse Rugby Colorno 18-8 (4-9

La classifica: Valsugana Rugby Padova 5; Arredissima Villorba Rugby 4; Furie Rosse Rugby Colorno 0; Cus Milano Rugby 0

Girone Playout:

Calvisano Rugby v Iveco Cus Torino 5-24 (0-5)

Unione Rugby Capitolina v Benetton Rugby Treviso 21-7 (4-0)

La classifica: Iveco Cus Torino 5; Unione Rugby Capitolina 4; Benetton Rugby Treviso 0; Calvisano Rugby 0

Milano, Stadio Mario Giuriati – domenica 28 gennaio 2024

Serie A Elite Femminile, I giornata girone playoff

CUS Milano v Valsugana Rugby 8-25 (p.t.3-15)

Marcatori: pt: 3’ m Rasi (0-5);17’ m Cerato 0-10); 31’ cp Paganini (3-10); m Ostuni (3-15); st.47’ m Zampieri (3-20); 52’ m Rasi (3-25); 62’ m Cavina (8-25);

CUS Milano: Verocai; Fujimoto (60’ Maffia), Corsini, Severgnini (47 Bulanti), Curto (47 Cavina Gaia); Paganini (65’ Calini), Barachetti; Cavina, Piuselli (60’Comazzi), Ivashchenko; Elemi, Pagani; Cassaghi ( 73’ Logoteta) Fernandez (70’Giampaglia), Turolla ( 62’ Liccardo).

All. Rigosa

Valsugana Rugby: Ostuni; Rasi (58’ Vitadello), Cheval, Zeni( 41’ Bitonci), Zampieri(71’ Ravani); Stevanin, Stefan (Cap); Giordano, Tonellotto, Gai ( 40’ Costantini); Margotti, Della Sala (71’ Calzavara); Fortuna (54’ Vigolo), Cerato ( 40’ Vecchini), Jeni (54’ Benini).

All. Bezzati

Arb. Pacifico

Cartellini: 29’ giallo Piuselli

Calciatori:Paganini (1/2), Stevanin (0/5)

Note: Terreno di gioco in buone condizioni, giornata fredda e serena. Spettatori 250.

Villorba, domenica 28 Gennaio 2024

Serie A Elite Femminile, I giornata II fase

Arredissima Villorba Rugby v Furie Rosse Colorno Rugby 10-5 (18-8)

Marcatori: p.t. 4’ m. Capurro (0-5); 7’ m. D’Incà (5-5); 26’ m. Busato (10-5); s.t. C.p. 7’ Busana (13-5); c.p. 12’ Mannini (13-8); 18’ m Busato (18-8).

Arredissima Villorba Rugby: Busana (s.t. 35’ Crivellaro), Bonotto (s.t. 24’ Ramli), Muzzo, Busato,D’Incà, Cavina M.,Barattin (cap), Bragante;Triolo (s.t. 37’ Tiani), Gurioli, Pin, Frangipani, Stecca, Puppin (s.t. 34’ Copat), Crivellaro (s.t.12’ Simeon).

All. Tubia

Furie Rosse Colorno Rugby: Capurro; Serio, Catellani, Corradini; Bonaldo; Mannini, Bertelè (CAP); Locatelli,Fernandez (s.t. 35’ Boledi), Jelic, Carnevali (s.t.7’ Antonazzo), Prosperococco, Pilani (s.t 7’ Dosi), Cheli (s.t. 30’ Tedeschi), Cuoghi (s.t. 35’ Casolin).

All. Mordacci

Arbitro: Torra Alice

Assistenti: Giordani Michela, Covini Carlo.

Cartellini: p.t. 35’ giallo Triolo (VIL); s.t. 33’ giallo Corradini (COL); s.t. 35’ giallo Stecca (VIL);

Calciatori: Busana 1/4 (VIL); 1/2 Mannini (COL).

Note: Mattinata soleggiata circa 200 spettatori.

Player of the Match: Busato (VIL)

Roma, Domenica 28 Gennaio 2024:

Serie A Élite Femminile, I giornata II Fase

Unione Rugby Capitolina – Benetton Treviso: 21-7 (0-7)

Marcatori: pt.: 29’ m Este (0-5); 29’ tr Dall’Antonia (0-7) st.: m 15’ Errichiello (5-7); tr 15’ Granzotto (7-7); m 21’ Errichiello (12-7); tr 21’ Granzotto (14-7); m 32’ Granzotto (19-7); tr 32’ Granzotto (21-7)

Unione Rugby Capitolina: Trinca (18’ st Negroni); Sorgente (1’ st Francolini), Granzotto, Gizzi, De Angelis; Corbucci, Mastrangelo; Farina, Albanese (3’ st Errichiello), Pietrini; Tricerri (10’ st Fiorenza) Panfilo (3’st Cacciotti); Serilli (1’ st Cittadini), Nobile (29’ st Belleggia), Girotto

All.: Murer-Amadio

Benetton Rugby Treviso: Menotti; Barattin (24’ st Bado) (32’ st Lera), Magatti, Agosta, Pellizzon; Dall’Antonia, Campigotto (32’ st Mercuri) (39’ Di Lorenzo); Giacomini, Tognon (1’ st Geissbuhler), Celli; Este, Segato; Franco, Fent, Bottaro

All.: Zani-Candiago

Arbitro: Carmine Marrazzo (Modena)

Cartellini: 24’ st giallo Fent (Treviso); 35’ st giallo Mastrangelo (URC), 38’ st giallo Errichiello

Calciatrici: Dall’Antonia (Benetton) (1/1); Granzotto (URC) (3/3)

Note: Mattinata soleggiata, campo in buone condizioni, circa 200 spettatori

Player of the Match: Elena Errichiello

Villa Carcina BS, domenica 28 gennaio 2024

Serie A Elite Femminile, 1a giornata Playout

Rugby Calvisano vs Iveco Cus Torino Rugby 5-24 (0-12)

Marcatori: p.t.11’ m. Salvatore (0-5); 16’ m. Gai tr Gronda (0-12); 46’ m. Armanasco (5-12);53’ m. Pantaleoni tr Gronda (5-19); 63’ m. Luoni (5-24).

Rugby Calvisano: Pirpiliu, De Micheli (61’ Marzocchi), Pasquali, Moioli,Ghironzi (71’Saputo),Romersa, Mazzoleni (64’ Rossi), Armanasco, Sberna (Cap), Guerra (64’ Bonvicini), Zazzera (71’Seck), Signorini, Beretta, Ramirez, Skofca (72’ Domeneghini). A disposizione: Costantini

All.Pinna

Iveco Cus Torino:Pantaleoni, Bruno (70’ Piovano), Comazzi (70’ Di Guida), Piva, Luoni; Gronda(Cap.), Toeschi, Gai, Epifani (65’Flucini), Sacchi, Tognoni, Zoboli (70’ Reverso), Salvatore (65’Dambros Da Silva), Hu, Zini (70’ Repetto). A disposizione: Cagnotto.

All. Marshallsay

Arbitro:Smussi

Cartellini:44’, giallo Pirpiliu, 45’giallo Salvatore

Calciatori: Signorini 0/1; Gronda 2/4

Note: Pomeriggio freddo e soleggiato, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circa.

