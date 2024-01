(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 USLNotizie

Piano di Coreglia: un corso sulla sindrome da deficit d’attenzione ed iperattività con professionisti provenienti da tutti i territori aziendali

Piano di Coreglia, 28 gennaio 2024 – L’ADHD ovvero la sindrome da deficit d’attenzione ed iperattività, un disturbo del neurosviluppo che sempre

più frequentemente viene diagnosticato ai bambini e richiede grande attenzione e una presa in carico adeguata.

E’ stato questo il tema, di grande rilevanza ed attualità, trattato nell’ambito del corso si è svolto nelle giornate di lunedì 4 dicembre e

lunedì 22 gennaio nei locali della Misericordia di Piano di Coreglia, con una grande partecipazione di professionisti – medici, psicologi, terapisti

ed educatori – provenienti dalle varie unità funzionali per l’infanzia e l’adolescenza dell’Azienda USL Toscana nord ovest.

La responsabilità scientifica dell’evento era affidata alla neuropsichiatra infantile Elena Bianchini, responsabile dell’unità funzionale Salute

mentale infanzia e adolescenza (UFSMIA) della Valle del Serchio, con la psicomotricista Antonella Tinella come animatrice di formazione.

A tenere il corso nelle due giornate sono state la neuropsichiatra infantile e responsabile SMIA della Versilia Stefania Millepiedi e l’educatrice

professionale Barbara Borrelli che lavora alla SMIA dell’Isola d’Elba.

Per la sindrome da deficit d’attenzione ed iperattività la presa in carico è sicuramente complessa da parte dei servizi della Salute mentale

infanzia e adolescenza, prevedendo l’intervento sul bambino ma anche sui contesti di vita, scuola e famiglia.

L’intervento sul bimbo è di tipo educativo, psicologico e in alcuni casi farmacologico. Inoltre è necessario un intervento sui genitori che devono

essere guidati nella gestione del figlio e della scuola, che spesso è in difficoltà con questi bambini, i quali hanno difficoltà a stare seduti, a

prestare attenzione, ad accettare le regole scolastiche e di conseguenza ad apprendere.

Durante il corso, in cui erano previsti numerosi momenti dedicati al lavoro di gruppo multiprofessionale, sono stati affrontati questi temi sia dal

punto di vista teorico che pratico, per fornire modelli di intervento applicabili all’interno dei servizi.

Gli organizzatori dell’evento formativo ringraziano il governatore della Misericordia di Piano di Coreglia Sergio Tardelli per l’accoglienza e

l’ospitalità.

(sdg)

