MADRID, FERRARA FA IL SUO DEBUTTO ALLA FITUR, LA FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO. PREVISTI 100MILA VISITATORI. 9 MILA LE IMPRESE PROVENIENTI DA 152 PAESI, OLTRE 800 GLI ESPOSITORI. FORNASINI: “INTERESSE CRESCENTE DEGLI SPAGNOLI PER LE VACANZE CULTURALI E NATURALISTICHE IN ITALIA, FERRARA TAPPA IMPERDIBILE”

Ferrara, 28 gen – Ferrara partecipa per la prima volta alla Fiera

Internazionale del Turismo (FITUR) di Madrid, uno dei più importanti eventi

mondiali del settore turistico.

La fiera si svolge dal 24 al 28 gennaio nel centro fieristico Ifema della

capitale spagnola, con una previsione di 100.000 visitatori e la

partecipazione di 9.000 imprese da 152 paesi e 806 espositori, segnando un

aumento del 7% rispetto al 2023.

Il padiglione Italia, curato da Enit con lo slogan “Italia Open to

Meraviglia”, è stato inaugurato il 24 gennaio dalla Ministra del Turismo

Daniela Santanchè. Ferrara è presente all’interno dello stand dell’APT

Emilia-Romagna.

Coinvolta con Comacchio nell’ambito del progetto di co-marketing “Vacanze

Natura e Cultura”, Ferrara sta promuovendo e commercializzando in questi

giorni la sua offerta turistica attraverso prodotti tematizzati, adattati

ai diversi target di interesse. Questa iniziativa fornisce ai tour

operators e agli operatori del settore l’opportunità di esplorare le

molteplici possibilità di visita offerte dalla città.

“La presenza di Ferrara alla FITUR rappresenta un passo significativo nella

promozione del nostro territorio a livello internazionale come una

destinazione turistica completa, ricca di cultura e bellezze naturali –

spiega l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini -. Gli studi ENIT

confermano l’interesse crescente degli spagnoli per le vacanze culturali in

Italia, e Ferrara si propone come una tappa imperdibile per chi cerca

un’esperienza autentica e appassionante, pronta ad accogliere nuovi

visitatori interessati alla sua ricca offerta culturale e naturalistica”.

Gli studi ENIT hanno evidenziato un aumento del numero di visitatori

spagnoli in Italia nei primi nove mesi del 2023 rispetto al 2022 e

soprattutto al 2019, con una spesa complessiva superiore a 1,7 miliardi di

euro. La preferenza per le vacanze culturali è emersa come il trend

dominante.

*Foto dalla fiera Fitur di Madrid, Spagna.*

