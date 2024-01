(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 M.O., ALOISIO (M5S): MELONI MIOPE, EUROPA EVANESCENTE

ROMA 28 GEN – “La pace tra Israele e Palestina è diventata un imperativo strategico per l’intera comunità euromediterranea, per questo motivo plaudo alle recenti parole del nostro Presidente della Repubblica che, tra le righe di un discorso pronunciato in occasione del Giorno della Memoria, ha esortato Israele a ‘non negare a un altro popolo il diritto a uno Stato’. Segno evidente che occorre, in tempi rapidi una svolta nell’interesse delle popolazioni coinvolte, vittima di un potenziale genocidio, parola utilizzata dalla stessa Corte dell’Aia. È giunto il momento che anche l’Europa solleciti e guidi, nel perimetro delle proprie competenze, i Paesi coinvolti dal conflitto lungo il sentiero della pacificazione, tenendo conto delle aspirazioni di entrambe le parti. Se da un lato Israele ha il diritto ad un’esistenza scevra da minacce e vili aggressioni, dall’altro la Palestina è legittimata a reclamare il riconoscimento di un proprio Stato indipendente. Hamas è più di una semplice organizzazione: è un’ideologia, il che rende impossibile piegarla con l’uso delle armi, che stanno solo portando sofferenza e terrore a danno di migliaia di donne e bambini. In questo contesto l’Europa deve svolgere un ruolo attivo nel promuovere il dialogo e la negoziazione tra le parti, lavorando in stretta collaborazione con i Paesi arabi che potrebbero fungere da intermediari risolutivi per il conflitto. Per questo motivo la posizione di Giorgia Meloni, secondo cui ‘l’unico interlocutore possibile dovrebbe essere l’Autorità nazionale palestinese’, escludendo di fatto i Paesi arabi, è intrisa di miopia politica che non aiuta la risoluzione del conflitto”.

Così in una nota la Senatrice Vincenza Aloisio (M55).

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle