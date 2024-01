(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 GIORNO MEMORIA: MONTARULI (FDI), NESSUNO DEL PD COMMENTA ATTEGGIAMENTO

CONSIGLIERI BOLOGNA

“La prontezza di risposta dimostrata da alcuni parlamentari Pd nel ribadire

la “ferma condanna cristallina, senza ambiguità, di ogni forma di

antisemitismo”, si contrappone al silenzio assordante del loro segretario

Schlein riguardo ai comportamenti del sindaco Lepore e della maggioranza Pd

al comune di Bologna. È il presidente della comunità ebraica locale, De

Paz, che oggi condanna l’atteggiamento dei dem che, durante il Consiglio

comunale convocato per la Giornata della Memoria, non hanno applaudito il

discorso del professore Colombo sull’antisemitismo. È il quotidiano la

Repubblica che sottolinea come il Sindaco abbia addirittura lasciato il

proprio posto, allontanandosi durante l’intervento. Servono sì parole di

verità, ma soprattutto serve qualcuno del Pd che voglia commentare questi

episodi. Nessuna ambiguità deve essere accettata, tollerata o taciuta,

soprattutto da chi – come il Pd – si erige a voler fare da maestro ad altri

senza averne i requisiti”

Così in una nota, Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia

alla Camera.