ARCO Assegnati i Titoli Assoluti Para-Archery

(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 *FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L’ARCO*

*XXXVII CAMPIONATO ITALIANO INDOOR PARA-ARCHERY*

*Novara – Pala Igor, 27-28 gennaio 2024*

*ASSEGNATI I TITOLI ITALIANI ASSOLUTI *

*Conclusi a Novara i Tricolori Indoor Para-Archery. Festeggiano il

tricolore Matteo Panariello e Daniele Piran (V.I.), Asia Pellizzari e Paolo

Tonon (W1), Giulia Pesci e Paolo Cancelli (Compound), Elisabetta Mijno e

Stefano Travisani (Ricurvo)*

Concluso al Pala Igor di Novara il 37° Campionato Italiano Indoor

Para-Archery organizzato dagli Arcieri Cameri con l’assegnazione dei titoli

italiani assoluti individuali e a squadre. La giornata finale della

manifestazione ha visto sulla linea di tiro gran parte degli arcieri

azzurri che sono impegnati nella corsa verso Parigi 2024. I nazionali

possono già puntare il mirino verso Dubai dove, dal 2 al 7 marzo, si

disputerà la gara outdoor valida per la qualificazione ai Giochi

Paralimpici dove l’Italia cercherà di rimpinguare l’ottimo bottino di 7

pass ottenuto nel 2023.

*TITOLI ITALIANI ASSOLUTI INDIVIDUALI *

*VISUALLY IMPAIRED – *Nella categoria Visually Impaired 1 (non vedenti) *Matteo

Panariello (Arcieri Livornesi)* ha superato con autorità Loredana Ruisi

(Arcieri del Castello di Peschiera Borromeo) 6-0: il campione del mondo,

che ieri aveva anche migliorato il record italiano sulle 60 frecce, ha

conquistato il 3° tricolore assoluto dopo quelli vinti nel 2018 e 2019. A

guadagnarsi il terzo posto è stata Maria Salaris (Pol. Poggibonsese) nella

sfida con Barbara Contini (Arcieri San Bernardo) risolta allo spareggio 6-5

(6-0).

Anche la finale per l’oro Visually Impaired 2/3 (ipovedenti) è stata

determinata da uno shoot-off: a ottenere il titolo italiano, terzo

consecutivo e quinto in totale, è stato il campione europeo *Daniele Piran

(Arco Club Bolzano Vicentino)* che è riuscito a ribaltare il match contro

il compagno di nazionale Giovanni Maria Vaccaro (Dyamond Archery Palermo).

L’atleta siciliano non è riuscito a chiudere la partita al quinto set

quando avrebbe potuto e Piran ne ha approfittato vincendo allo spareggio

6-5 (9-8). Medaglia di bronzo per Michele Biisecchi (Arcieri Ugo di

Toscana) che ha superato 6-0 Ivan Nesossi (Arcieri del Castello di

Peschiera Borromeo).

*W1 – *Grande soddisfazione per *Asia Pellizzari (Arcieri del Castello) *che

si è guadagnata il secondo tricolore assoluto in carriera togliendo lo

scettro alla campionessa uscente Daila Dameno (Pol. Disabili Valcamonica),

andando a vincere il match 139-134. L’arciera veneta aveva anche migliorato

il record italiano sulle 15 frecce mettendo a segno 142 punti nella

semifinale vinta contro Stefania Giacometti (Pol. Disabili Valcamonica) che

ha poi vinto il bronzo 85-23 contro Chiara Alberti (AGA).

Campionato da incorniciare per *Paolo Tonon (Arcieri del Castello) *che

ottiene il secondo titolo italiano consecutivo dopo aver migliorato ieri il

record mondiale sulle 60 frecce e aver vinto il titolo di classe: l’azzurro

ha conquistato l’oro assoluto superando in finale Daniele Cassiani (GSPD)

144-141 con una prova molto regolare. Terzo posto per Fabio Luca Azzolini

(Arcieri della Signoria) che ha la meglio su Gabriele Ferrandi (Arcieri

Aurora) per 140-111.

*COMPOUND -* Nel compound femminile ottima prova da parte di *Giulia Pesci

(GSPD)* che mette in bacheca il quinto titolo italiano assoluto superando

la compagna di nazionale e campionessa uscente Eleonora Sarti (GSPD). La

sfida tra le due nazionali termina 144-141. A prendersi il bronzo è Maria

Andrea Virgilio (Fiamme Azzurre) superando 142-139 Irene Picci (Arcieri

Padovani).

Rispetto alla finale maschile dello scorso anno gli interpreti sono gli

stessi, ma è stato invertito il risultato conclusivo. Questa volta a

vincere è stato *Paolo Cancelli (Arcieri Alpignano)* superando il campione

uscente e campione del mondo in carica Matteo Bonacina (Arcieri delle Alpi)

con una condotta di gara priva di indecisioni che vale il 144-141

conclusivo e il quarto titolo indoor assoluto. Terzo posto per Massimo

Migailo (Arcieri Padovani) che ha superato di misura Christian Seneca

(Kosmos Rovereto) 142-141.

*RICURVO OPEN -* Torna ad essere regina nel ricurvo femminile *Elisabetta

Mijno (Arcieri delle Alpi) *che riesce a togliere il titolo alla