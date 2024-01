(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 AGRICOLTURA, M5S: MINISTRO CERCASI, LOLLOBRIGIDA TORNI SULLA TERRA

Roma, 28 gen. – “Siamo sbalorditi da quanto visto in diretta sulla tv di Stato. Mentre gli agricoltori occupano le piazze e bloccano le autostrade per protesta, il Cognato d’Italia, che a tempo perso sarebbe anche ministro dell’Agricoltura, è stato intervistato con il tappeto rosso dal Tg1 per parlare di una vera e propria emergenza nazionale come la pasta nello spazio. Lollobrigida vive sulla Luna, forse sarebbe ora di tornare sulla terra, dove il suo governo scarica sulla testa degli agricoltori la sua incapacità, costringendoli a pagare circa 250 milioni in più di Irpef, cancellando le decontribuzioni ai giovani imprenditori agricoli e tagliando il credito d’imposta che avevamo introdotto con Agricoltura 4.0. Il settore agricolo ha bisogno di un sostegno immediato e di un ministro presente, non di uno showman spaziale da prima serata”.

Lo scrivono in una nota i Parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura Alessandro Caramiello, Susanna Cherchi, Sergio Costa, Sabrina Licheri, Gisella Naturale e Luigi Nave.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle