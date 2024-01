(AGENPARL) – dom 28 gennaio 2024 AGRICOLTORI, SILVESTRI (M5S): LA COLPA È DEL GOVERNO MELONI

“Il governo Meloni fa finta di non capire che gli agricoltori lamentano i tagli in legge di Bilancio fatti dall’esecutivo, lo stralcio dei fondi per le detrazioni sul costo del carburante e per sostenere gli agricoltori under 40, i mancati interventi sugli extraprofitti bancari che dovevano aiutare chi non riesce a pagare i mutui e sono terminati con un gigantesco favore agli istituti di credito. Insomma, il governo Meloni dice di sostenere gli agricoltori, ma poi fa l’opposto.

Così Francesco Silvestri, capogruppo M5S alla Camera, a Zona Bianca su rete 4.

