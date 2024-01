«Sostegno alla petizione contro la proposta di “legge bavaglio” all’informazione»

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 *CONTROCORRENTE LAZIO:

«Un* provvedimento autoritario gravissimo* che non solo colpisce e limita il lavoro dei giornalisti, ma soprattutto il diritto dei cittadini di essere informati e rende più indifese le stesse persone private della libertà». Per questo, associazioni e movimenti «sostengono la mobilitazione della Federazione nazionale della stampa italiana, dell’Usigrai, dell’Ordine dei giornalisti» e hanno lanciato una *petizione* per chiedere al *Parlamento* «di non approvare il testo e si uniscono all’appello rivolto, anche dall’ex vice presidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena». Inoltre, la petizione chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella «di non firmare questo provvedimento eventualmente varato».

Ė questo l’appello con il quale è stata lanciata una petizione per manifestare la propria contrarietà al «*divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare e i contenuti fino alla fine dell’udienza preliminare*, previsto dall’emendamento proposto dal deputato di “Azione” Enrico Costa».

Anche Controcorrente Lazio aderisce convintamente all’appello e sostiene l’invito dei promotori «al mondo dell’informazione, della cultura, della società civile, ai sindacati, alle reti sociali, a tutti i cittadini che hanno a cuore la libertà d’informazione e il *diritto di essere informati* perché sostengano con la loro firma questa petizione».

