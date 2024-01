(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 RAI. SBARDELLA(FDI),OPPOSIZIONE PRIVA DI ARGOMENTI VALIDI FA DISINFORMAZIONE

“L’opposizione, in un ennesimo tentativo di screditare l’operato del governo, ha attaccato in modo infondato il ministro Lollobrigida e il Tg1. Il motivo? Il servizio recentemente trasmesso riguardante una missione spaziale con prodotti enogastronomici italiani, inclusa la pasta. È chiaro che l’opposizione, priva di argomenti validi, si aggrappa a qualsiasi pretesto per alimentare una narrativa negativa. Questo comportamento dimostra la loro disperazione nel cercare di influenzare l’opinione pubblica attraverso la disinformazione anziché basarsi su fatti concreti e argomenti validi. Il Pd sta denigrando, da tempo, il Tg1, esprimiamo massima solidarietà ai giornalisti che lavorano per una corretta informazione e per offrire un servizio pubblico di qualità ai cittadini”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Luca Sbardella, componente della commissione vigilanza Rai.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati