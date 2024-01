GRAN BALLO DEL DUCA 28 Gennaio 2024

(AGENPARL) – sab 27 gennaio 2024 Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero

In occasione dell’avvio dei festeggiamenti legati al

Carnevale a Lecce, presentiamo l’Ottocentesco

“Gran Ballo del Duca”

in onore di Sigismondo Castromediano.

Russian Ballet Society

Lecce

Ex Convento

degli

Agostiniani

LECCE

Domenica

28 gennaio 2024

ore 17:00

AL BALLO SI ACCEDE

ESCLUSIVAMENTE

SU PRENOTAZIONE

presso

INFOPOINT IL SEDILE

Piazza S. Oronzo, Lecce

Il Gran Ballo sarà preceduto, in mattinata, per chi lo desidera, da un’inedita visita guidata:

“CRONACHE LECCESI DELL’800 – Fatti, luoghi e personaggi del Risorgimento leccese”